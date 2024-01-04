У Москві сталася пожежа на підстанції. Три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Baza та Mash .На Високовольтному проїзді в Москві спалахнула підстанція. Мешканці понад 20 багатоповерхових будинків залишилися без тепла та світла. "На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що стало причиною пожежі поки невідомо", – повідомляють адміністратори каналу."Приблизно о 6-й ранку загорілася трансформаторна підстанція у Високовольтному проїзді. Від неї харчуються, у тому числі будинки в Бібірові, Відрадному та Медведковому. Як довго сидіти без світла та частини обігріву – невідомо, аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники", – повідомили на каналі Mash. Фото: у Москві зайнялася підстанція. Мешканці понад 20 будинків залишилися без тепла та світла (https://t.me/breakingmash/50625)Також, за словами адміністраторів каналу Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози.Зараз у Москві – 24 градуси морозу.Пожежі у МосквіМинулого 2023 року в Росії почастішали атаки ударними безпілотниками. Внаслідок цих атак у різних регіонах країни, включаючи Москву, сталися пожежі та вибухи.Раніше ми писали, що в Москві горів ангар із дизельним паливом на площі близько 1000 квадратних метрів.Також було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно" . Повідомляли про густий дим і спалах трансформатора, а також 120 літрів палива.Також повідомлялося, що 7 грудня у Москві горів завод "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів та металевих конструкцій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .