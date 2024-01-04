Росіяни запустили територією України два “Шахеди”. Спікер ОК “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що це один із елементів тактичних дій росіян.Про це розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру “Сил оборони півдня України” Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.За словами Наталії Гуменюк, це один із елементів тактичних дій ворога. Росіяни намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції."У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи", – заявила Гуменюк.Також начальник об’єднаного координаційного пресцентру повідомила, що різниця у дронах – маркування"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують", – зазначила Гуменюк.Атака "Шахедів" по УкраїніРосіяни регулярно запускають "Шахеди" Україною. Часто їх запускають із Криму, а також із боку Сумської області.Так увечері 3 січня безпілотники помітили на Миколаївщині.Також атака дронів була 2 січня. Вночі росіяни запустили по Україні 35 ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони змогли збити всі цілі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .