Погода в Україні 4 січня буде з мокрим снігом та дощем. Вдень у більшості областей плюсова температура, але на півночі – мороз.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні опади. Лише на півдні буде сухо.На Закарпатті та у південно-східній частині Україні очікується дощ. На решті території України та в Карпатах прогнозується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень +3 +8 градусів, а на півдні та на Прикарпатті +7 +12 градусів. У Чернігівській та Сумській областях вдень буде -1 -6.Температура вночі від +6 до -2 градусів, а на півночі від -6 до -11. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні теж хмарно, вдень очікується мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +5 градусів, а вночі від 0 до +2. Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.