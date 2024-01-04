Ще одну українську дитину вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram. З окупації вдалося повернути 12-річного Андрійка. Він прибув на підконтрольну Україні територію 1 січня.Лубінець розповів, що до Офісу омбудсмена звернулася старша сестра хлопчика. Дитина проживала на окупованій території разом з бабусею, бо мама померла влітку 2022 року."В окупації вони відчули на собі всі "переваги російського миру": залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі й влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника", – додав омбудсмен.Повернення вдалося здійснити спільними зусиллями Офісу омбудсмена з "Українською мережею за права дитини".

Фото: з окупованої частини Херсонської області повернули ще одну дитину (t.me/dmytro_lubinetzs)Росія вивозить українських дітейЗазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю РБК-Україна розповідала, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.У кінці грудня Україна повернула ще одну дитину, яку окупанти вивезли до Росії. Йдеться про 12-річного хлопчика.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.