На аеродромі “Шагол” російського Челябінську згорів тактичний винищувач-бомбардувальник Су-34. Причини займання уточнюються.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.Як відзначають у розвідці, літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії. Наразі причини займання уточнюються. Що передувало "Шагол" є військовим аеродромом Челябінська, де базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.Су-34, який сьогодні горів на вищезгаданому аеродромі, є багатофункціональним винищувачем, який сконструйований для завдання точних ракетно-бомбових ударів по наземних й повітряних цілях. Як розповіло джерело РБК-Україна в спецслужбах, займання винищувача є операцією розвідки України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.