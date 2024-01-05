У травні цього року ЄС схвалив регламент про прикордонне вуглецеве коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ). Якщо Україна не домовиться про перехідний період, цей податок коштуватиме підприємствам до 1,2 млрд євро щорічно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації (ЕВА) Ольгу Бойко."Вже з 1 жовтня почав діяти перехідний період СВАМ, протягом якого імпортер лише звітує про викиди СО2, закладені в імпорт товарів, які підлягають оподаткуванню за CBAM, без стягування відповідної плати. З 1 січня 2026 року механізм запрацює повністю: виробник товару, що підпадає під СВАМ, при його імпорті до ЄС має заплатити за викиди СО2, що вивільнилися внаслідок його виробництва. Для цього потрібно буде купити відповідну кількість сертифікатів СВАМ за ринковою ціною, сформованою на ринку торгівлі квотами на викиди парникових газів ЄС (EU ETS)", - вказує експерт.Дія СВАМ пошириться спочатку на залізо та сталь, алюміній, цемент, органічні хімічні речовини, добрива, електроенергію і водень. А до 2030 року, як очікується, податок будуть сплачувати також виробники скла, целюлози й паперу, а також представники авіа- та морського транспорту."ЄС ще до війни визначав Україну як одну з тих країн, що найбільше постраждає від СВАМ. За різними оцінками, додаткове навантаження на імпорт з України щороку становитиме від 300 млн євро до 1,2 млрд євро. У теперішніх умовах таке фінансове навантаження буде непідйомним для економіки України, яка ледь дихає. Саме тому потрібно розпочати перемовини щодо активізації ст. 30 Регламенту СВАМ, яка дозволяє створити особливі умови експорту товарів з України, де виключні й неспровоковані події спричинили руйнівні наслідки для економіки та індустріальної інфраструктури. Це сприятиме зниженню фінансового навантаження на бізнес і допоможе частково акумулювати ресурси для необхідних реформ у сфері захисту довкілля та клімату", – резюмувала Бойко.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.