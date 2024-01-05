Похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня. Але затримається не надовго.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Із 7 січня в Україну почне заходити знову арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні у Сумській та Чернігівській областях", – розповіла вона.Проте, за даними синоптика, вже з 11 січня знову температура повітря почне підвищуватися.Прогноз на найближчі дні5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря."Такі затоки холоди надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", – зазначала синоптик днем раніше.Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0…-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0…+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.