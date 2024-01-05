ДТП з мікроавтобусом сталося у Броварському районі Київської області у четвер, 4 січня. Серед постраждалих є підліток.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Telegram.Аварія сталася поблизу села Залісся. Відомо, що 53-річний водій мікроавтобуса Opel не врахував дорожню обстановку. Автомобіль з’їхав у кювет і перевернувся.Станом на 12:30 відомо про п’ятьох постраждалих. Серед них 15-річна дівчинка.На місці ДТП працюють медики, рятувальники та працівники Броварського управління поліції.

Фото: під Києвом мікроавтобус злетів у кювет (t.me/kyivregionpolice)РБК-Україна сьогодні також повідомляло, що під Києвом сталася аварія за участі трьох автомобілів. За даними ДСНС, внаслідок інциденту загинула людина, двоє постраждали.Також вчора на об’їзній Житомира сталася ДТП з п’ятьма авто. На трасі Київ-Чоп був частково ускладнений рух автівок в обох напрямках.Додамо, що, за даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.