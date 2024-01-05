Під обстріл окупантів у Кропивницькому 4 січня потрапило кілька підприємств енергетики. Вісім працівників постраждали, один загинув.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича."Під час чергової ракетної атаки по Кропивницькому ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59. Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам", – розповів він.Але, за його словами, найтрагічніше, що постраждали робітники."Вісім робітників з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню. Один робітник, на жаль загинув", – зазначив Райкович, додавши, що він працював автослюсарем.Стан пораненихУ всіх поранених осколкові поранення."Медики обласної лікарні та ЛШМД оперативно надали допомогу. Всі, хто потребував стаціонарної допомоги, під опікою лікарів", – зазначив голова ОВА.На об’єктах, за даними голови ОВА, наразі досі працюють працівники ДСНС."Пожежу одного автомобіля оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Також було пошкоджено лінію електропередач", – додав він, зазначивши, що в окремих районах міста були перебої з електропостачанням і водою, але наразі все відновлено.Обстріл Кропивницького4 січня у Кропивницькому пролунали вибухи. Тоді Райкович просив нічого не викладати в соцмережі, пообіцявши розповісти подробиці того, що сталося пізніше.Незабаром стало відомо, що російські війська атакували підприємство у Кропивницькому. Повідомлялося про загиблого та поранених, але їх икількість не уточнювалась.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.