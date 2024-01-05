Якщо залишився вчорашній хліб або батон, то можна приготувати приготуйте смачний і легкий сніданок. Він буде ситним та сподобається усій родині.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал “Апетитна мелодія”.Список інгредієнтівЯкщо у вашому холодильнику є ковбаса, сир і хліб, то приготуйте дуже простий сніданок – гарячі бутерброди. Знадобиться мінімум часу на приготування.Для приготування потрібні такі інгредієнти: хліб ковбаса – 250 г сир – 150 г масло вершкове – 60 г яйця курячі – 4 шт. зелень – 20 гВарто зазначити, що інгредієнти можна замінити на інші, які вам більше подобаються.Легкий спосіб приготуванняСпочатку хліб або батон розріжте горизонтально навпіл, в кожній половинці добре притисніть м’якуш. Далі деко застеліть пергаментом та викладіть на нього хліб.Ковбасу наріжте кружальцями та розкладіть їх на половинках хліба. Яйця збийте з сіллю та акуратно вилийте на ковбасу.Зверху все посипте тертим сиром і подрібненою зеленню. Запікайте при температурі 180°C 10-15 хвилин.

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