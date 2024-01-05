В Україні триває мобілізація і повістки військовозобов’язаним чоловікам вручають всіма можливими способами. Зокрема, з’явилось казкове пояснення працівників ТЦК, чому ви можете бути ухилянтом.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.Яка інформація з’явиласьКоли вас зупинив працівник ТЦК перевірив по базі "Оберіг" і не виявив там щодо вас інформації, то радіти не варто. Пояснення, чому вас немає у базі, яке надав працівник ТЦК просто шокує.За словами адвоката, він думав, що відсутність відомостей про громадянина в базі "Оберіг" – це однозначно позитивний факт. Адже якщо ти відсутній у базі й на тобі немає "клейма ухилянт", значить не виникне проблем із ТЦК, поліцією або перетином кордону."Наприклад, щодо останнього знаю випадки, коли під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряли і через базу "Оберіг", – зазначив експерт.Однак, Сімутіну клієнт розповів про неймовірно "логічний" умовивід представника ТЦК. Спершу можна подумати, що це разовий випадок. Однак, це не так.Адвокат додав, що вже почув аналогічну аргументацію з кількох куточку країни.Що заявляють представники ТЦКЗі слів представника ТЦК, виявляється, що коли вас чомусь немає в базі "Оберіг" – значить ви ухилянт."Казковий умовивід, хоч і юридично нікчемний", – додав фахівець. Раніше ми писали, хто зараз має право розшукувати ухилянтів в Україні.Також читайте, що в Україні почали по-новому роздавати повістки.