На східному напрямку прикордонники знищили безпілотником російську систему дистанційного мінування, а також великокаліберний кулемет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби. "На східному напрямку прикордонники знищили систему дистанційного мінування російських окупантів "ПКМ-1" та великокаліберний кулемет. Відплата наздожене всю рашистську нечисть", – пише ДПСУ. За ХарківНа відео можна побачити, як прикордонники відмітили БпЛА надписом "За Харків! 02.01.24".Варто нагадати про те, що 2 січня російські терористи вдались до чергового масованого удару по території України. Спочатку ворог запустив 35 дронів-камікадзе, а після цього атакував 99 ракетами різних типів, у тому ж числі й "Кинджалами". Протиповітряна оборона знищила: 72 ракети; 35 БпЛА. Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Станом на ранок, 4 січня, згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, на території Харкова внаслідок ударів поранення отримали 63 людини. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.