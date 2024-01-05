Шанувальники контактних епізодів на льодових майданчиках отримали бажане від поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в ніч проти п’ятниці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків. Під завісу зустрічі спалахнула бійка в Нью-Йорку. Місцеві "Рейнджерс" неабияк потривожили гідність "Чикаго" (4:1), а оборонець гостей Джарред Тінорді вирішив поквитатися з господарями льоду кулаками.Зручним опонентом для нього виявився 37-річний нападник Блейк Вілер. Останній лише окреслив боротьбу на "п’ятаку" після сейву воротаря, але розпалив Тінорді. Хуліган "Чикаго" штовхнув суперника на лід, а коли той піднявся з ударом, то надавав добрячих стусанів за воротами. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу. Натомість у Сент-Полі нападник "Міннесоти" Патрік Марун і вінгер "Тампи-Бей" Остін Ватсон скинули краги в середині другого періоду. Досвідчені хлопці проігнорували вкидання в зоні "Лайтнінг" і зійшлися навкулачки.Опоненти обмінялися кількома ударами. Поступово ініціативою заволодів Марун. Він непогано приклався правою, але Ватсон не без труднощів втримався на ногах і контратакував. Зрештою, запал обох почав згасати, тож їх розняли рефері. Забіяки пішли відпочивати з 5-хвилинними штрафами.Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.