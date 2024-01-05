У Японії кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 – невідоме.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Префектура Ісікава оголосила, що 92 особи загинули і місце розташування 242 вважається невідомим внаслідок землетрусу на півострові Ното, який стався в префектурі Ісікава з максимальною сейсмічною інтенсивністю 7 балів.Повідомляється, що найбільше жертв у місті Вадзима, і рятувальники мають побоювання, що кількість жертв ще більше збільшиться. У розборі завалів та рятувальної операції бере участь близько 4600 осіб. У містах Вадзима та Сузу, яким також було завдано серйозних збитків, робляться кроки з ремонту критичної інфраструктури.Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.Землетрус у ЯпоніїНагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів – їх зафіксували понад 100 за 12 годин.Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Проте далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.