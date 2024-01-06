Російська армія завдала авіаударів по селищу Північне Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.За даними ОВА, зранку у суботу, 6 січня, окупанти завдали два авіаудари по Північному Торецької громади.Росіяни поцілили у житлову забудову. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. На місці інциденту працюють поліція і парамедики.Обстріли УкраїниСьогодні російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Пошкоджені 13 приватних будинків, 6 автомобілів, лінії електропередач та газогін.Внаслідок ворожої атаки є жертва. Відомо, що загинув 45-річний чоловік. Поранення отримали 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік.Також сьогодні у Харкові чули вибухи. Пізніше з’ясувалося, що росіяни вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі.Крім того, цієї ночі росіяни запустили 2 "Шахеда", їх збили. Але один з дронів долетів до Хмельницької області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.