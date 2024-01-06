Втрати Росії у війні за останню добу на ранок суботи, 6 січня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 870 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 16 БПЛА і 16 ББМ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 363 870 (+800) осіб ліквідовано; танків – 6018 (+7) од; бойових броньованих машин – 11 158 (+16) од.; артилерійських систем – 8617 (+13) од.; РСЗВ – 950 (+1) од.; засоби ППО – 633 (+2) од.; літаків – 329 од; гелікоптерів - 324 од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16) од.; крилаті ракети – 1786 од.; кораблі/катери – 23 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15) од.; спеціальна техніка – 1317 (+4) од.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.