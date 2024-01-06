Голлівудський актор Крістіан Олівер, який знявся у багатьох відомих фільмах, загинув у авіакатастрофі. Разом із ним не стало і двох його дочок, у момент трагедії вони були поряд із ним.РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що трапилося з актором і де сталася авіакатастрофа.Під час написання матеріалу було використано джерела: New York Post, Searchlight, Instagram-сторінка Олівера.Голлівудський актор загинув в авіакатастрофі - що відомоОлівер відпочивав на Карибських островах разом із сім’єю. 4 січня 51-річний актор, а також дві його дочки – 12-річна Мадіта та 10-річна Аніка, сіли в кабіну одномоторного літака.Пілот мав доставити їх з острова Бекія на Сент-Лусію. Однак, коли літак був над океаном, щось сталося. Пілот повідомив про раптові проблеми у диспетчерську службу. Він планував повернутися, але літак упав просто у воду.Моторошний момент потрапив на відео. До місця трагедії швидко прибули рятувальники, проте врятувати актора, дітей та пілота дайвери вже не могли. Усі вони загинули. Чим відомий акторОлівер народився у Німеччині. Він знявся у багатьох фільмах, таких як "Повернення Геркулеса", "Індіана Джонс і циферблат долі", "Валькірія", "Спіді-гонщик".Свою кар’єру актор розпочинав у США. Спочатку він був моделлю, а потім почав зніматися у фільмах та серіалах. Олівер був одружений. Кілька днів тому він публікував знімки з Карибських островів і тішився відпочинком. Тепер фани називають його останній допис "пророчим"."Привіт звідкись з раю! До спілкування та кохання…2024, ми йдемо!" - написав Олівер за кілька днів до загибелі.

Останній допис актора (скриншот)Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомий голлівудський актор заговорив українською і назвав Путіна “придурком”.Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, де відпочивають українські зірки на новорічні свята.