КНДР випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.Усі снаряди впали в морській буферній зоні, яка була створена для запобігання морським торговельним конфліктам відповідно до міжкорейської військової угоди, підписаної у 2018 році. Обстріл зони порушує умови угоди. Південна Корея закликала КНДР негайно припинити обстріли, оскільки "це акт, який загрожує миру на Корейському півострові та посилює напруженість".Другий день поспіль Вчора, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні – Епхендо і Пеньондо. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.Військова діяльність КНДРПівнічна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.Кім Чен Ин на новорічній зустрічі з командирами армії заявив, що Північна Корея "без найменшого вагання завдасть нищівного удару і знищить столиці ворога", використовуючи весь наявний арсенал, у тому разі, якщо США та Південна Корея виберуть шлях військової конфронтації проти КНДР.Ще раніше диктатор закликав військове керівництво країни готуватися до можливої війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.