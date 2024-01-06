Чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу “Буковель”. Йому вручили підозру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.За даними слідства, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ. Внаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Надвірнянського лісового господарства, вилучено земельні ділянки неподалік "Буковеля".В подальшому ці землі вартістю 17 млн гривень було передано у приватну власність.Чиновнику оголосили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Фото: чиновник незаконно передав землі біля "Буковеля" (gp.gov.ua)Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру громадянину, який, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався видурити у бізнесмена 100 тисяч доларів. За даними джерел РБК-Україна, підозру отримав екс-розвідник Роман Червінський.Також СБУ повідомила про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку. Його підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ проти України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.