У Верховну раду України внесли постанову про відкликання нардепа Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №10391.Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. Серед ініціаторів постанови члени Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник – нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.У проєкті постанови та пояснювальній записці йдеться, що Безуглу хочуть відкликати з посади заступниці голови оборонного комітету через "обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків".Що цьому передувалоНагадаємо, народну депутатку Мар’яну Безуглу вже не вперше хочуть виключити з комітету. Відповідна пропозиція вже була подана Федором Веніславським в лютому минулого року.Парламентарка відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування. Зокрема, вона звинувачувала головкома Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.Вчора, 5 січня, стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу з посади заступниці голови комітету. Проте нардеп залишиться членом оборонного комітету.У парламенті прогнозують, що питання про відсторонення Рада має розглянути на найближчому засіданні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.