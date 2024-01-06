На Куп’янському напрямку наступальні дії російських терористів уповільнились. Наші військові завдають втрат ворогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону."Ворог дійсно наступає на Куп’янському напрямку, веде активні штурмові дії. Лише за останній час відбили 7 ворожих атак. Наразі фіксуємо, що їх наступ трохи сповільнився. Це пов’язано з тим, що наші військові завдають їм великого ураження через що вони повинні відходити й відновлювати свої втрати щодо живої сили й техніки. Такий наступ є постійно й хвилями", – розповів Синєгубов. Як відзначив голова ОВА, очікується, що після відновлення, а також стабілізації погодних умов ворог повернеться до своїх намірів щодо наступу на населений пункт Синьківка Куп’янського району. Останнє може дозволити окупантам створити умови для можливого блокування самого ж Куп’янську. "Втім наразі намагання ворога, які тривають вже більше ніж 6 місяців, жодних результатів не принесли для росіян. Втрати території нами не допущено", – додав Синєгубов. Ситуація на Куп’янському напрямку В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському напрямку та перегруповуються на Лиманському.У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп’янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп’янська. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.