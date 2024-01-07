Херсон протягом дня перебуває під щільним вогнем росіян. Внаслідок влучання по житловому будинку загинула жінка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко."Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення", – написав Мрочко. Наразі відомо про двох загиблих й кількох поранених. Як відзначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні терористи протягом дня обстрілюють Херсон, в місті постійно лунають вибухи. Ситуація в Херсонській областіПісля звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 6 січня, терористи здійснили 89 обстрілів по території регіону, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону влучили 24 снарядами. Ворог поцілив: у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводів у Херсоні."Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них – 2 дитини", – додав Прокудін. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.