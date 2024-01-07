Північні, східні та частину центральних областей охопила повітряна тривога. Попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 12:53 повітряну тривогу було оголошено в: Донецькій; Харківській; Полтавській; Сумській; Чернігівській; Житомирській; Черкаській; Київській областях.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)Причина повітряної тривогиЯк відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння. Відбій повітряної тривоги В низці областей, окрім Херсонської та Донецької, оголошено відбій повітряної тривоги. Не перша тривога Близько о 10 ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попереджали про зліт російського винищувача МіГ-31К з Північної Осетії. Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Дніпра. Через деякий час повітряне командування "Схід" підтвердило її збиття. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.