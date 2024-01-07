Скандальний російський репер Моргенштерн, якого у травні 2022 року визнали іноземним агентом у РФ, відпочив у компанії учасниць “Холостяка” на Балі, де у нього запланований концерт. Дівчата накормили артиста борщем, після чого він заговорив українською.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишньої порноакторки.Моргенштерн зустрівся з українками на БаліТак, учасниці романтичного реаліті, Адель Асанті та Христина Пустовар, оприлюднили у своїх соцмережах ролик.На ньому колишня актриса фільмів для дорослих годує Моргенштерна борщем. А той, у свою чергу, каже: "Дякую". Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Adel Asanty (@adelasantyxx)"За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента", – підписала відео Адель.В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV вона пояснила, що на концерт до артиста її та Христину запросили спільні знайомі.

Українки прийшли на концерт Моргенштерна на Балі (фото: instagram.com/adelasantyxx/)Разом з шеф-кухарем місцевого українського ресторану вона приготувала борщ і вирішила пригостити репера."Я не знала, якою буде реакція на такий перфоманс. Можна ж і на горіхи отримати. Та розуміла, що буде багато хейту через цю історію. Але мене приємно вразила реакція артиста, коли він сказав українською "дякую", – прокоментувала зірка "Холостяка"."Інформаційна війна може бути різною і такою, зокрема. Instagram в наш час це засіб донести інформацію. Хто слідкує за моїм життям, знає, що це не перша моя акція, коли я привертаю увагу до України", – додала вона.Раніше ми розповідали, що стриптизер-путініст Тарзан “випадково” уподобав допис Міккі Рурка про допомогу Україні.Також ми писали, що художниця Морозюк відреагувала на скандал навколо нареченого Гринкевича та його батька-корупціонера.