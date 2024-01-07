4 січня Марс увійшов у знак Козерога і залишатиметься там до 13 лютого 2024 року. Як виявилося, цей період готує дуже щедрі дари представникам трьох знаків Зодіаку.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Collective World.ТерезиСпочатку цей період може здатися складним. Однак усі проблеми легко зійдуть на "ні", коли ви знайдете баланс між роботою та сім’єю. І тоді ви отримаєте дуже щедрі дари від Марса в Козерозі.Енергія планети дасть вам розкріпачення, енергію та масу успіху. Ви зможете тримати все під своїм контролем та не сумніватися у своїх силах. Використовуйте ці дари та не ігноруйте рідкісний шанс зірвати з неба всі зірки.КозорігМарс у вашому знаку Зодіаку подарує вам пристрасть, романтику та любовні пригоди. Ви зможете досягти успіху не тільки в особистому житті, але ще й на роботі.Вся річ у тому, що ви отримаєте свій дар переконання. Ви зможете справити враження на начальство та здивувати своїми талантами всіх довкола. Сміливіше починайте справу і постарайтеся бути максимально продуктивними аж до 13 лютого.РибиМарс у Козерозі готує для вас щось особливе. Ви отримаєте можливість провести цей період, ніби святкуючи щодня своє життя. Радість і щастя допоможуть вам відволіктися і більше не хвилюватися через труднощі.Вам не варто боятись привертати до себе увагу. Прагніть до нових перемог і не чекайте, що хтось вестиме вас до успіху за руку. Дійте все залежить від вас.Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що п’ять щасливчиків за знаком Зодіаку забудуть про проблеми.Крім цього, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку отримують найсильнішого ангела-охоронця.