У ніч на 7 січня росіяни запустили в напрямку нашої країни ударні БпЛА та керовані зенітні ракети С-300. Захисники збили більшість ворожих цілей, однак без прильотів не обійшлося.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.Так, у ніч на неділю, росіяни атакували Україну 28 дронами "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська. Сили оборони знищили 21 БпЛА.Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.Основними напрямками ударів були Південь та Схід. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.Атака "Шахедами" 6-7 січняВвечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.Крім того, вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.