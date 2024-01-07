У Донецькій області були знеструмлені дві шахти. Причиною цього були бойові дії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook."Через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині, в яких на момент відключення електроенергії було 18 працівників", – йдеться у повідомленні.Також через бойові дії було пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області, а в Харківській області через обстріли вимикалась лінія ПЛ 110. Без світла були споживачі.Міненерго зазначає, що в енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається. Генерації вистачає для покриття потреб. На поточну добу прогнозується незначний імпорт електроенергії.Проте українців закликають заощаджувати електроенергію на вихідних у пікові години – з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.Ситуація зі світлом в УкраїніСтаном на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.Так, 2 січня через ракетну атаку у Києві в кількох районах були відключення світла та води. Пізніше стало відомо, що у столиці було пошкоджено повітряну лінію, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.У Київській області через обстріли 2 січня було знеструмлено високовольтні лінії. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.