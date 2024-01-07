Над полігонами у Німеччині регулярно виявляють невідомі дрони. Зокрема, їх виявляють над місцями, де навчають українських військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.Депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" і член оборонного комітету Маркус Фабер заявив про випадки з "регулярним" виявленням невідомих дронів біля полігону Клітц у Саксонії. БПЛА також бачили біля полігону в Бранденбурзі, де українські військові навчаються працювати з танками Leopard 1 та на інших об’єктах Бундесверу.Фабер зазначив, що спостереження за об’єктами є організованим і "явно вказує на Росію". Хоча довести це не вдасться, поки не будуть знайдені самі безпілотники або їх оператори.У Бундесвері також припускають, що до шпигунства може бути причетна Росія, але поки довести цього не можуть.Декілька німецьких політиків закликали Бундесвер посилити охорону та захист, аби протистояти таким атакам. Зокрема, йдеться про купівлю сучасних засобів для заглушення.Позиція Німеччини щодо УкраїниНімеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.Крім того, у Німеччині заявили, що наступного року подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.