Український дизнайнер та модельєр Андре Тан дав поради, як почати рік, щоб він був успішним. Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.Правила успіху у Новому роціПерше, що радить зробити дизайнер на початку року, щоб реалізувати все заплановане, – це очистити простір.Якщо у вас, каже він, багато мотлоху і непотрібних речей, то грошова енергія "не зможе нормально циркулювати по вашому приміщенню. Це своєрідні енергоблоки. А пил символізує бідність".

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)Важливо також поставити цілі на рік, адже планування завжди приносить результат.Андре Тан закликає змінити свій образ."Будь-які зміни починаються з себе. Купіть одяг, який вам подобається, зробіть стрижку - не бійтеся змін! Коли ви будете дивитися в дзеркало і собі подобатися, у вас буде більше впевненості і мотивації рухатися вперед. Експериментуйте", – наголосив він.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)За словами модельєра, обов’язково потрібно позбутися того, що засмучує. Це може стосуватися роботи, аб’юзивних стосунків та стресу.Радить зірка отримати нові навички. Можливо вони стануть вашим хобі і будуть приносити як задоволення, так і гроші у подальшому.Остання порада дизайнера, звичайно ж, стосується занять спортом."Ходьба по вулиці, домашні тренування, фітнес у залі - все це дисциплінує. А дисципліна загартовує характер, який у свою чергу допоможе вам рухатися і досягати більшого. Тож не відкладайте впровадження нового у ваше життя, почніть рік правильно та з турботою про себе!", - підсумував Андре Тан.Раніше Андре Тан розповідав, як українцям заспокоїтися та відновити сили після обстрілів.Також він називав 3 правила успішного управління командою.