Прикордонники виявили великий плавучий об’єкт у річці Десна неподалік від кордону з Росією. Це був понтонний міст росіян.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.Невідомий об’єкт рухався річкою Десна з Росії. Прикордонники помітили його у Чернігівській області. Захисники стежили за об’єктом, поки він не зупинився поблизу берега на українській території."Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", - повідомили прикордонники.Сапери перевірили об’єкт і встановили, що металоконструкція загрози не несе. Захист кордону УкраїниУкраїнські військові продовжують посилювати охорону на кордоні з Росією та Білоруссю. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.За даними ЗСУ, росіяни зосереджують на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей близько 19 тисяч військових.Українські військові повідомили, що будують другу лінію оборони на півночі кордоні України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.