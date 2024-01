Клуб Національної баскетбольної асоціації “Бостон Селтікс” повністю гарантував договір із універсалом збірної України Святославом Михайлюком.Про це заявив журналіст Кіт Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.Менеджмент "Селтікс" активував опції гарантування для чотирьох баскетболістів. Українець, а також Далано Бентон, Люк Корнет і Ламар Стівенс отримають всі передбачені контрактом гроші.Михайлюк заробить 2 млн доларів. "Бостон" мав можливість відрахувати оборонця з навиками форварда до 10 січня. Тепер український баскетболіст, вочевидь, продовжить сезон у складі лідера Східної конференції НБА."Селтікс" для Михайлюка – сьома команда під егідою асоціації. Раніше він захищав кольори "Лейкерс", "Детройта", "Оклахоми", "Торонто", "Нью-Йорка" та "Шарлотта". На студентському рівні українець грав за "Канзас Джейгокс".

All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:Dalano Banton -$2MLuke Kornet – $2.4MSvi Mykhailiuk – $2MLamar Stevens – $2M— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 7, 2024 Святослав Михайлюк у сезоні 2023/24Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця тоді зросла до 1,17 млн доларів.Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Найрезультативніший поєдинок зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику. На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня (3 очки та 1 асист за 5 хвилин у грі).Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 1.7 очко, 0.9 підбирань, 0.3 передач, 0.3 перехоплень за 7.7 хвилин у грі. У листопаді-грудні мав триматчеву серію без результативних дій.До слова, раніше зіркова українка Ягупова приєдналася до “Валенсії” вільним агентом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.