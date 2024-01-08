8 січня церква вшановує пам’ять преподобного мученика Григорія Чудотворця.Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняГригорій Чудотворець був ченцем Києво-Печерського монастиря. Він міг зцілювати людей і творити справжні дива.Згідно з переказами, молитва Григорія могла зупинити велике зло, покарати злодіїв та провчити брехунів. Крім цього, він міг пророкувати та захищати тих, хто страждає від образ.Чудотворець навіть пророкував смерть Ростислава Всеволодовича, брата Володимира Мономаха. Він побачив, як зброєносці князя знущалися зі старця, і сказав, що всі вони втопляться. Так і сталося, Ростислав та його воїни потонули у річці.Що не можна робити 8 січняНе можна займатися важкою роботою та брати до рук інструменти – інакше бути біді. Щоб не спричинити невдачу, не потрібно починати щось нове та будувати плани. Заборонено сваритися та приховувати правду. Щоб не втратити щастя на весь рік, проведіть час у колі сім’ї та друзів – самотність злякає все гарне.Головні прикмети цього дня відлига вже близько, якщо вікна почали "потіти" сонячно та тепло – літо буде сухим дощ заливає з ранку – весна буде пізнішою птахи неспокійні – чекай на хуртовину.День ангела сьогодні відзначають Євген, Григорій, Юліан, Омелян, Антон, Агнеса, Ярослава, Василиса. Раніше вже стало відомо, чи можна виливати йорданську воду, яка залишилася з минулого року.Окрім цього, нещодавно з’явився церковний календар на 2024 рік.