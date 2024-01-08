У Дніпрі пролунали вибухи сьогодні вранці, 8 січня. По всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”."У Дніпрі пролунали вибухи", – йдеться у повідомленні.Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами. Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт групи ракет через Харківську область в напрямку Дніпропетровської.Також нашими військовими був зафіксований пуск російської аеробалістичної ракети "Кинджал" з літака МіГ-31К. Після цього повідомлялося про проліт швидкісної цілі на Дніпро. Обстріл України 6 січняВвечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото наслідків російської атаки.Крім того, вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.