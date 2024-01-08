Жителі прифронтових районів Харківської області отримуватимуть SMS із пропозицією про евакуацію через небезпеку обстрілів із боку РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.За його словами, адміністрація запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій

Фото: Приклад SMS (facebook.com/synegubov.oleg)В SMS-оповіщенні вказано номер "гарячої лінії" з питань евакуації. SMS розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету. А також родичів осіб, які проживають у небезпечних прифронтових районах області. Яких районів це торкнетьсяСинєгубов додав, що в області триває процес добровільної рекомендованої евакуації з громад Куп’янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів. "Усім, хто бажає тимчасово виїхати з цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога", – написав очільник області.Евакуація з Харківської областіУ серпні на деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області оголосили проведення обов’язкової евакуації населення.Наприкінці листопада евакуація дітей з трьох територіальних громад Куп’янського району Харківської області була повністю завершена.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.