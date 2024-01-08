У Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.У Харкові прогриміло щонайменше 4 вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про можливі ще прильоти"Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними", – написав Терехов.Начальник Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про удари по місту."Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях", – повідомив Синегубов.Оновлено 07:41За словами начальника Харківської ОВА, окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. "На цю хвилину – без постраждалих. Інформація оновлюється", – написав Синєгубов.У Харківській області окупанти влучили в приватний будинок.Під завалами перебувають люди."У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", – написав Синєгубов.Удари росіян по ХарковуНайчастіше російські війська б’ють Харковом з Білгорода.Так, 7 січня, росіяни ввечері вдарили по Харкову ракетами. Попередньо – "С-300".Також вибухи були у місті та області 6 січня. За словами начальника Харківської ОВ Олега Синєгубова, росіяни вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.