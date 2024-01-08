У Хмельницькій області пролунали вибухи. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram."Хмельницька область, працює ППО", – йдеться у повідомленні. Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про крилаті ракети в повітряному просторі Хмельницької області. Ракетна атака по Україні вранці 8 січняВарто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами.Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет та надзвукових "Кинджалів". У повітрі було зафіксовано 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 4 Міг-31К.Вибухи лунали в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі. Під масованим ракетним ударом опинився й Кривий Ріг. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.