У Кривому Розі пролунали вибухи сьогодні вранці, 8 січня. Місто знаходиться під масованою ракетною атакою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram."Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни", – йдеться у повідомленні. Варто зазначити, що Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли про пуск балістичних ракет з Криму в напрямок Кривого Рогу. Ракетна атака по Україні вранці 8 січняВарто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами.Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет та надзвукових "Кинджалів".Російські окупаційні війська атакують нашу державу ракетами. У повітрі було зафіксовано 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 4 Міг-31К. Вибухи лунали в Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.