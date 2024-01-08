В Одеській області через негоду школи працюватимуть в онлайн режимі 9 та 10 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера."У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області", – констатував він, зазначивши, що підписав відповідне розпорядження.Як працюватимуть дитсадки та школи в Одесі та області?При цьому при дитячих садках та школах будуть відкриті чергові групи, але дітей за відсутності гострої необхідності краще залишати вдома."Якщо маєте таку можливість – залиште дітей удома. Всі ці рекомендації на період негоди", – звернувся голова ОВА.Кіпер додав, що про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково. Негода в УкраїніВ Україні внаслідок негоди на ранок знеструмлені сотні населених пунктів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.Найближчими днями негода продовжить вирувати. Зокрема, може значно погіршитись ситуація на дорогах, бо піщано-сольова суміш, яку використовують для посипання автодоріг, за температури нижче -15 значно втрачає у своїх властивостях, тому не варто без гострої необхідності виїзджати з дому.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.