Погода в Україні сьогодні, 8 січні, буде зі снігом та морозами. Місцями очікують шквали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, у більшості областей сьогодні опади. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, на півночі Україні – невеликий сніг. У центральних та східних регіонах прогнозується значний сніг та хуртовина, можливі шквали до 15-20 м/с.На дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу на півдні України.Температура повітря у центрі та на сході буде протягом доби -5 -10 градусів. На півночі холодніше – від -8 до -13, а вночі до -16. У Чернігівській та Сумській області вночі прогнозується до -15 -20.На півдні протягом доби стовпчики термометрів покажуть від +4 до -1. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями по області пориви вітру 15-20 м/с.Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -11 -13 градусів. Нагадаємо, через негоду у Київській та Одеській областях енергетиків перевели на посилений режим роботи. Можливі локальні аварії через вітер та опади.Також синоптики вчора оголосили в Україні штормове попередження, а в Одесі попередили про загрозу мін поблизу узбережжя.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.