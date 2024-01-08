Росія сьогодні, 8 січня рано вранці атакувала Україну зі стратегічної авіації, випустивши десятки крилатих ракет. Також ворог використовує “Кинжали” та балістику, у низці міст вже пролунали вибухи.Що відомо про нову масовану ракетну атаку – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.Коротко про головне Вибухи пролунали у Дніпрі, Також вибухи чули в Харкові. Мер міста Ігор Терехов попередив про можливі нові прильоти. В ОВА розповіли про щонайменше 4 удари. Гучно було і в Кривому Розі. Місто опинилося під масованим ракетним ударом. Запоріжжя також чуло вибухи. Про наслідки в ОВА обіцяють розповісти вже після закінчення атаки. У Хмельницькій області повідомили про роботу ППО.Харків та областьЯк написав мер Харкова Ігор Терехов, ранок у місті почався з вибухів."Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними", – повідомив міський голова.Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов пише, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину – без постраждалих. Крім того, в Харківській області росіяни влучили у приватний будинок в м. Зміїв."Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", – додає Синєгубов.ЗапоріжжяТакож повідомлялося про загрозу балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя. В обласному центрі чули вибухи."Інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста Запоріжжя та населеним пунктам Запорізької області буде оприлюднено після відбою тривоги", – написав голова ОВА Юрій Малашко.Новина доповнюється…