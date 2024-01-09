У Полтаві через аварію частина жителів тимчасово залишилися без опалення та гарячої води.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна та Відділ оперативного реагування."У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти", – повідомив Пронін.За його словами, фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії. До робіт залучені дев’ять працівників та дві одиниці техніки. За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.У зв’язку з аварійною ситуацією, тимчасово не матимуть опалення та гарячого водопостачання мешканці будинків за адресами: вул. Європейська, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128; пров. Токарний, 2,4,5,7, 9, 16; пров. Комунальний, 4; пров. Кустарний, 3-Б, 6, 8; вул. Олександра Оксанченка, 5, 7, 9.Негода в УкраїніВ Україні внаслідок негоди на ранок знеструмлені сотні абонентів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.Що відомо про наслідки негоди в різних містах – читайте в матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.