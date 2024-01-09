Погода в Україні 9 січня буде такою ж морозною, як і днем раніше. Крім того, до сильного морозу додасться і вплив антициклону Hannelore.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Холодна морозна погода 9 січня триватиме в Україні. Вдень очікується -7….-12 градусів морозу. У південній частині буде вище - вдень -2…..-6 градусів, в Криму вдень близько 0", – розповіла вона.Водночас антициклон Hannelore витіснить з України усі опади і завтра вдень навіть буде місцями сонячно."Лише вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем", – додала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві завтра вдень буде сяяти холодне сонце. Протягом дня очікується -10….-12 градусів.Погода в УкраїніВ Україні 7-9 січня очікувались складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. У подальшому температура підвищиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг, морози послабнуть.Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0…-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0…+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.