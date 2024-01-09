У Києві запустили в роботу таксі для перевезення важкопоранених військових. Така послуга є абсолютно безкоштовною.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис засновниці БФ “Голуби миру” Еліни Слободянюк у Facebook.Як зробити замовлення таксіТаке безкоштовно таксі може замовити ветеран зі складними травмами. Автомобілі в службі пристосовані для комфортного перевезення пасажирів на колісних кріслах.Водночас в салоні є сидячі місця. Тобто з військовим можуть поїхати їхні знайомі. Крім того, це зручно й для ветеранів з іншими типами поранення.Зробити замовлення можна через чат-бот @golubi_miry_bot чи за телефоном: (099) 397-62-82.У чат-боті вам потрібно натиснути кнопку "Розпочати". Перед вами з’явиться кілька опцій на вибір: "Замовити поїздку" "Інформація про перевезення" "Соціальні мережі" "Контакти БФ" "Залишити відгук"Обирайте той розділ, який вас цікавить.

СкриншотиУ зручний спосіб ветеран чи його близька особа залишає заявку. З ними зв’яжуться, щоб уточнити деталі поїздки. Потурбуйтеся про те, щоби зробити замовлення поїздки заздалегідь. Раніше ми розповідали про чат-бот E-NADIYA, який допомагає військовим адаптуватися до мирного життя.Читайте також, як оформити компенсацію на купівлю житла для ветеранів.