У селищі Антонівка Херсонської області через різке похолодання відмовили генератори, за допомогою яких подавали воду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка."Низькі температури повітря, які наразі встановились у регіоні, вплинули на роботу житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади", – повідомив Мрочко.Так, за його словами, сьогодні відмовили генератори, за допомогою яких в Антонівці подавали воду.Начальник МВА зазначив, що аварійні бригади водоканалу вже працюють. Найближчим часом проблема буде усунута і час подачі води буде подовжений.Також він нагадав, що в Антонівці відсутня електрика. Провести там ремонтні роботи неможливо через те, що ворог дуже близько і територія під постійними обстрілами.У селищі також відсутнє цілодобове водопостачання. Але вода в жителів є. Її подають за графіком з 11:00 до 15:00 з допомогою генераторів.Негода в УкраїніНагадаємо, що 8 січня погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.