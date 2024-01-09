Через важкі погодні умови в Одеській області впав вітрогенератор.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики.У Білгород-Дністровському районі Одеської області пориви вітру завалили вітрогенератор. Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає."Наслідки негоди потрапили на відео. На записі можна почути, що вітер не вщухає", – написали на каналі.Оновлено 06:27Компанія "Elementum Energy" заявила, що вітрова турбіна зруйнована внаслідок атаки безпілотника."На щастя, постраждалих серед персоналу немає. За цим фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Після атаки було ініційовано часткове зупинення вітропарку", – ідеться в пресрелізі компанії, наданому "Енергореформі" Українською вітроенергетичною асоціацією (УВЕА), членом якої є компанія.Негода в Одеській областіВ Одесі та області через погоду деякі населені пункти частково чи повністю залишились без світла. Енергетики проводять роботи для швидкого відновлення електропостачання.Також в Одеській області рятувальники надають допомогу водіям, чиї транспортні засоби не змогли подолати складні ділянки доріг.Детальніше про негоду в Одеській області – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.