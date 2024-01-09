Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 365 990 (+820) осіб ліквідовано; танків – 6036 (+5) од.; бойових броньованих машин – 11 203 (+9) од.; артилерійських систем – 8672 (+6) од.; РСЗВ – 954 (+1) од.; засоби ППО – 638 од.; літаків – 329 од.; вертольотів – 324 од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1) од.; крилаті ракети – 1805 (+18) од.; кораблі/катери – 23 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11 552 (+10) од.; спеціальна техніка -1333 (+5) од.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.