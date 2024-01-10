Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Радіо Свобода”. "Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова й постановила стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу".Як пише видання, представниця Верховного суду відмовилась коментувати, чи планують подавати апеляцію на рішення суду. "Ми ще не бачили рішення, я не можу знати, що буде в тому рішенні написано, як можна так завчасно говорити?", – заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко відповідаючи на аналогічне питання щодо апеляції. Що відомо про справу судді Львова15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування про те, що суддя Верховного суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Львов, зі свого боку, спростував звинувачення та заявив, що недостовірну інформацію щодо нього поширюють з метою дискредитації. Як стверджують журналісти, Служба безпеки України також підтвердила наявність громадянства Росії у судді. СБУ не виступала з офіційними заявами щодо цього, втім Львова позбавили доступу до державної таємниці.Зокрема наявність у судді громадянства країни-терориста підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.5 жовтня 2022 року колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Богдана Львова зі штату Верховного суду, а вже 9 листопада останній подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Детальніше про розслідування можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.