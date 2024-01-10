Через півроку після смерті ірландської співачки Шинейд О’Коннор лондонський коронерський суд оголосив причину трагедії.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.Причина смерті Шинейд О’КоннорРозтин і подальше розслідування смерті виконавиці встановили, що вона померла внаслідок природних причин.Нагадаємо, артистки не стало у липні 2023 року.Поліція відреагувала на повідомлення про те, що жінка перестала виходити на зв’язок.

Шинейд О’Коннор (фото: instagram.com/oconnor.sinead)Приїхавши, правоохоронці виявили у будинку бездиханне тіло співачки і намагалися її реанімувати, проте спроби не увінчалися успіхом.О’Коннор пішла з життя рівно через рік після того, як її 17-річний син наклав на себе руки.Незабаром після його втрати співачка потрапила до лікарні. Вона звинувачувала себе в його самогубстві."У його смерті ніхто не винен, крім мене", – казала знаменитість.Протягом усієї кар’єри Шинейд відкрито розповідала про свої проблеми з психічним здоров’ям, зокрема про те, що у неї діагностовано біполярний розлад і протягом багатьох років вона бореться з депресією.У дитинстві виконавиця стала жертвою сексуального та емоційного насильства з боку своєї матері.У співачки залишилося троє дітей: Джейк, Ройсін та Єшуа.Раніше стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком.Також ми писали, що у відомої американської акторки діагностували рак.