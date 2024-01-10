Завтра, 11 січня, по усій території України очікується невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."В Україні часом невеликий сніг (вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів).", – пише пресслужба.На дорогах країни ожеледиця.Зазначається, що вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.Температура: на заході коливатиметься від -5 до -12 вночі й від -1 до -3 вдень; на півночі коливатиметься від -2 до -5 вночі й від -1 до -3 вдень; на півдні коливатиметься від -2 до -6 вночі й від +1 до +2 вдень; на сході коливатиметься від -3 до -6 вночі й від 0 до -3 вдень.

Фото: погода на 11 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області"Хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с., по області місцями пориви 15-18 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі від -2 до -7 морозу, а вдень від 0 до -5. У Києві протягом доби від -1 до -3. На дорогах очікується ожеледиця.Сніголавинна небезпека Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 10-11 січня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.