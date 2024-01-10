Завтра, 11 січня, усі школи в Одеській області повертаються до очного навчання. Вони два дні працювали в онлайн режиму через негоду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера."Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання", – повідомив Кіпер.Він додав, що заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року - очну чи змішану.Що передувалоНагадаємо, в Одеській області через негоду школи працюють в онлайн режимі 9 та 10 січня.При цьому при дитячих садках та школах відкриті чергові групи, але дітей за відсутності гострої необхідності рекомендували залишати вдома.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.